Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takımın yıldız futbolcuları, performanslarıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Gedson Fernandes, sergilediği etkileyici oyunuyla transferin gözdesi haline geldi. Fransız basınına göre, Gedson’un bu performansı, Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un dikkatini çekti ve Fransız kulübü oyuncuyu transfer listesine ekledi.

Hasan Arat'tan veto

Daha önce Zenit'in de ilgisini çeken ancak transferi gerçekleşmeyen Portekizli yıldız için Lyon, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti ve Beşiktaş'a resmi bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'i UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibe kaptırmamak adına bu teklifi geri çevirdi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Lyon ile pazarlık masasına oturmadı ve transferin gerçekleşmesine izin vermedi.

Gedson bu sezon uçuyor

25 yaşındaki Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla bu sezon etkileyici bir performans sergiledi. 6 maçta sahaya çıkan Gedson, 4 gol atarak takımının hücum gücüne önemli katkılar sağladı. Ayrıca 2 asist yaparak takım arkadaşlarına da fırsatlar yaratan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla sezona damgasını vuran isimlerden biri oldu. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bu performansını kaybetmek istemiyor ve bu sebeple gelen teklifleri geri çevirerek takımın önemli bir parçası olarak tutmayı hedefliyor.