Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçıyı "müstehcenlik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Şarkınıerotik çağrışımlar içerdiği öne sürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz’in "Perperişan" şarkısının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici ve erotik çağrışımlar içerdiği öne sürüldü. Şarkının, "cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler" yaptığı ve bu betimlemelerin herkes tarafından kolayca anlaşılabileceği ifade edildi. İddianamede, şarkının çocukların erişebileceği dijital platformlarda yayımlandığı ve bu durumun kamu düzenine ve çocukların korunmasına zarar verdiği savunuldu.

Hapis talebi isteniyor

İddianamede, Matiz hakkında "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Matiz'in, şarkıyı sosyal medyada ve dijital platformlarda yayınladığı, bu platformlarda herhangi bir yaş sınırlaması olmadığı için çocukların da erişebileceği ve bu durumun tehlike oluşturduğu belirtildi.

Mabel Matiz savunmasını yaptı

Matiz, savcılık ifadesinde şarkısındaki sözleri "sevdiği kişiye yönelik bir gönderme" olarak kullandığını ve amacının suç işlemek olmadığını söyledi. "Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine" sözlerinin sevdiği kişinin evine haber gönderme amacı taşıdığını belirten Matiz, şarkının böyle bir etki yaratacağını tahmin etmediğini ve binlerce insan tarafından dinlenen bu şarkının içerik olarak suç oluşturmadığını savundu.

İddianamede, şarkıdaki "Cici toy bebe" ve "Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine" gibi ifadelerin, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yaptığı vurgulandı. Matiz'in şarkısının yayınlanmadan önce dinlettiği kişilerden de benzer tepkiler almadığını belirttiği ifade edildi. Ancak, şarkının tüm içeriğine bakıldığında, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısının sözlerinin müstehcenlik suçuna vücut verdiği belirtilerek, açık yargılama talep edildi. Mahkemenin, şüphelinin cezalandırılması yönünde karar vereceği belirtiliyor.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dosya kapsamı incelendiğinde, sözleri şüpheliye ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği, ayrıca bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği, ayrıca çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını beyan etmiş ise de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı açıkça anlaşılmakta olup şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği, bu itibarla şüphelinin sözleri kendisine ait olan 'Perperişan' adlı şarkıyı çocukların ve herkesin görebileceği, dinleyebileceği sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden kendi rızası doğrultusunda yayınlayarak üzerine atılı TCK 226/2,1-b maddesinde düzenlenen Müstehcenlik suçuna vücut verdiği anlaşılmakla, Delillerin değerlendirilmesi üzerine şüphelinin mahkemenizce açık yargılamasının yapılarak eylemine uyan TCK 226/2,1-b maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, şüphelinin kasten işlemiş olduğu iddia olunan suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA, C.M.K.'nun 170. maddesi uyarınca KAMU ADINA İDDİA VE TALEP OLUNUR."

Ne olmuştu?

Mabel Matiz hakkında, yazdığı, erişim engellenen "Perperişan" isimli şarkının sözlerin nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Matiz, Savcılık ifadesinde "Şarkımın içeriğinde yer alan 'Cici toy bebe' sözleri ile sevdiğinin sevdiği kişi kullanılan daha ham bir birey anlamında, 'Diyor şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözlerimle ben evine haber yollamak anlamında kullandım. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Binlerce insan dinledi. Ben bu şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlanmadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak