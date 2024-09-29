İzmir’de düzenlenen etkinlik, evcil hayvan sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek geniş bir katılımla gerçekleşti.

Fuara 200’ün üzerinde katılımcı firma ve 600’den fazla marka katılarak, hem sektör profesyonellerinin hem de hayvanseverlerin ilgisini çekti. Ziyaretçilere sunulan geniş ürün yelpazesi arasında organik ve doğal evcil hayvan mamaları, akıllı mama kapları ve GPS takip cihazları gibi yenilikçi ürünler dikkat çekti. Fuar boyunca gerçekleştirilen canlı demonstrasyonlar, bu ürünlerin kullanım alanları ve avantajlarını ziyaretçilere tanıttı.

Pet Grooming Show alanında yapılan tüy ve deri bakımı gösterileri büyük ilgi gördü. Ayrıca, fuarın en heyecanlı etkinliklerinden biri olan Pet Grooming Yarışması, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Profesyonel eğitmenler tarafından gerçekleştirilen köpek eğitimi seansları ise ziyaretçilere eğitim ve davranışsal sorunlar hakkında önemli bilgiler sundu.

Dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuar, önemli iş bağlantılarına da ev sahipliği yaptı. Birçok katılımcı firma, yeni iş ortaklıklarına imza atarak ticari açıdan başarılı bir organizasyon geçirdiklerini belirtti.

Fuarın sona ermesine saatler kala, standlarda coşkulu kutlamalar yapıldı. Bazı firmalar pasta keserken, diğerleri şampanya ve konfeti eşliğinde başarılarını kutladı. Organizasyon alanı, Roman ve Ankara oyun havalarıyla renkli bir kapanışa sahne oldu.

TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, organizasyonun başarısını değerlendirerek, "Fuarımız sadece sektörümüzü bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda evcil hayvanlarımıza daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak için önemli iş birliklerinin doğmasına vesile oldu. Yenilikçi ürünler ve çevreye duyarlı çözümler sayesinde evcil hayvan bakımı ve sağlığı konusunda değerli adımlar attık. Katılımcı firmalarımızın profesyonelliği ve yüksek enerjisi, bizi bir sonraki organizasyonlarımız için daha da motive etti. Bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Pet İzmir 2024, evcil hayvan sektöründe önemli bir buluşma noktası olarak gelecek yıl yeniden gerçekleşmek üzere kapılarını kapattı.