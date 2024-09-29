Aydın'ın Söke ilçesinde, Menderes Nehri’ndeki sazlık alana gizlenen 13 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Koordineli operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Devriye esnasında, Söke ilçesinin Doğanbey Mahallesi’ndeki Menderes Nehri kenarındaki sazlık alanda gizlenmiş 13 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalama ve idari işlemler

Ekipler tarafından yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.