Evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan PET İZMİR 2024, 25 Eylül 2024 tarihinde İzmir'de kapılarını açıyor. 4 gün boyunca sürecek etkinlik, hayvan severleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek yeni ürünler ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Ticari fırsatlar ve sosyal sorumluluk

PET İZMİR 2024, 8. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı olarak, hayvan severlere ve profesyonellere ticari fırsatlar sunarken sosyal sorumluluk bilincini de ön planda tutuyor. Fuar, 25-28 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir/Gaziemir’de gerçekleşecek.

Etkinlik detayları

Bu yıl 200’den fazla katılımcı ve 600'ün üzerinde marka, evcil hayvan ürünleri, sağlık hizmetleri ve çevre dostu aksesuarlarıyla fuarda yer alacak. Kedi, köpek, kuş ve balık dostlarımız için geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.

Sektör profesyonelleri ve katılımcılar

Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, “Geçtiğimiz yıl 60 farklı ülkeden 200 katılımcı ile 40 bini aşan ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. PET İZMİR, evcil hayvanların sağlığı ve mutluluğu için önemli bir platform haline geldi” dedi.

Renkli etkinlikler ve eğitimler

Fuar boyunca evcil hayvan eğitimi, beslenmesi ve bakımı üzerine canlı gösterimler ve bilgilendirme oturumları gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, yeni çıkan ürünleri deneyimleme fırsatını bulacak ve uzmanlardan rehberlik alacak.

Sosyal sorumluluk etkinlikleri

Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan etkinlikler ile toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan PET İZMİR, Pet Grooming yarışmaları ve gösterileri ile de renkli bir atmosfer sunacak.

Ana sponsor ve işbirlikleri

Bu yılki ana sponsor Temizmama olarak belirlenmiş olup, organizasyon Türk Hava Yolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer önemli işbirlikleriyle destekleniyor.