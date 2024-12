Sevilen masalların karanlık yorumlarını sinemaya taşıyan Twisted Childhood Universe’ün yeni filmi Peter Pan's Neverland Nightmare, ilk fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Klasik masalın korkutucu bir şekilde yeniden ele alındığı fragman, The Evil Dead, IT ve The Black Phone gibi korku filmlerinden esinlenen sahnelerle dikkat çekiyor.

Fragmanda, Peter Pan çocuk kaçırmaya meraklı bir seri katil olarak tasvir edilirken, Neverland'in daha önce hiç görülmemiş karanlık bir yüzü sergileniyor. Filmin resmi açıklamasına göre: "Poohniverse'ün en yeni macerasında Wendy Darling, kardeşi Michael'ı Neverland'e göndermek isteyen kötü Peter Pan'ın elinden kurtarmak için yola çıkıyor. Yolculuğunda, peri tozu sandığı şeye bağımlı olan sapkın bir Tinkerbell ile tanışır."

Masallara karanlık dokunuş

Peter Pan's Neverland Nightmare, Twisted Childhood Universe’ün kamu malı haline gelmiş klasik hikayeleri korku unsurlarıyla yeniden yorumladığı filmlerden biri. Bu evrenin önceki yapımları arasında Winnie-the-Pooh: Blood and Honey ve devam filmi bulunuyor. Hayranlar, yeni filmde de aynı slasher atmosferinin hâkim olacağını tahmin ediyor.

Yaklaşan projeler

Bu evrenin sadece Peter Pan ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Üzerinde çalışılan projeler arasında Bambi: The Reckoning, Pinocchio: Unstrung ve Poohniverse: Monsters Assemble gibi filmler bulunuyor. Her biri, tanıdık hikayelere karanlık bir dokunuş yapmayı vaat ediyor.

Hayranlar ne beklemeli?

Peter Pan's Neverland Nightmare, korku ve grotesk unsurlarla süslenmiş bir masal evreni yaratıyor. Eğer önceki Twisted Childhood Universe yapımlarını izlediyseniz, bu film de benzer bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Fragmanın bıraktığı ilk izlenim, hem klasik hikayelerin karanlık versiyonlarını sevenleri hem de slasher hayranlarını heyecanlandıracak türden.