The Game Awards 2024’te duyurulan ve oyun dünyasında büyük yankı uyandıran The Witcher 4, oyuncuları hem heyecanlandırdı hem de bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Yeni oyunda, ana karakter olarak Ciri ön planda olacak. Ancak CD Projekt Red, serinin eski oyunlarıyla tam bir devamlılık sağlanacağına dair açıklamalarda bulundu.

(DİKKAT! Haberin devamı spoiler içermektedir.)

Eski oyunların sonlarıyla uyumluluk

CD Projekt Red, The Witcher 4’ün yalnızca yeni bir üçleme başlatmakla kalmayacağını, aynı zamanda oyuncuların The Witcher 3’te ulaştıkları sonların sürekliliğini koruyacağını duyurdu. Stüdyodan yapılan açıklamaya göre, her son, oyunun "canon" olarak tanımladığı hikaye akışına uyumlu olacak.

CD Projekt Red'in marka ve lore tasarımcısı Cian Maher, özellikle Ciri’nin öldüğü bir sona işaret ederek, bu sonun aslında çok da kesin olmadığını belirtti. Maher, "The Witcher 3’te Ciri’nin öldüğü düşünülen finalinde bile, hayatta olabileceğine dair ipuçları var. Yeni oyun bu ihtimali de göz önünde bulunduruyor" dedi.

Ciri ve Geralt hikayede birlikte

Yeni oyunda ana karakter olarak Ciri yer alsa da, Geralt da bazı bölümlerde karşımıza çıkacak. Bu, oyunun önceki hikayelerle bağını koruyarak, serinin hayranlarını memnun etmeyi hedefliyor.

Dallanmış hikaye ve çeşitli oyun mekanikleri

Oyun yönetmeni Sebastian Kalemba, The Witcher 4’ün yalnızca hikaye değil, oyun mekanikleri ve oyuncu eylemlerine verilen önem açısından da önceki oyunları aşmayı hedeflediğini belirtti. Kalemba, dallanan hikaye anlatımının yanı sıra oyun çeşitliliğine vurgu yaptı: "Oyuncu seçimleri ve aksiyonları, oyunun hikayesini daha önce görülmemiş bir şekilde şekillendirecek."

Ciri'nin hikayesi ve merak uyandıran detaylar

The Witcher 4’ün duyurusu, Ciri’nin kaderi konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları tekrar gündeme taşıdı. The Witcher 3’ün alternatif sonları, yeni oyunun hikaye anlatımına nasıl entegre edileceği konusunda merak uyandırıyor.

CD Projekt Red, oyunculara "herhangi bir kanonu kırmadan" bir hikaye sunmayı vaat ederken, bu devamlılığın nasıl sağlanacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Oyunun çıkış tarihine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, 2025 veya 2026 yıllarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.