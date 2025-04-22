Petkimspor ile BC Igokea, 23 Nisan'da Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor. Maç saat 15:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Petkimspor ile BC Igokea, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sporseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda şifresiz izlenebileceğini araştırıyor. Petkimspor – BC Igokea maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 15:00 olarak açıklandı.

Petkimspor vs BC Igokea maçı yayın ve frekans bilgilerii

Petkimspor ile BC Igokea arasındaki Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport Plus yayın ve frekans bilgileri

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Abonelik sistemiyle izlenebilen kanal, kullanıcılarına mobil ve web üzerinden erişim imkânı sunuyor.

S Sport yayın ve frekans bilgileri

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallarda izlenebilmektedir. Türksat uydusu üzerinden de yayın yapan S Sport, şifreli olarak hizmet vermektedir.

Petkimspor - BC Igokea maçının detayları

Maç Günü: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Başlama Saati: 15:00

Maçın Oynanacağı Yer: Tarık Almış Spor Tesisleri, Manisa

Petkimspor ile BC Igokea arasında oynanacak bu önemli mücadele, genç basketbolcuların uluslararası düzeydeki performanslarını sergilemesi açısından büyük önem taşıyor.