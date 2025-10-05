Basketbol Süper Ligi’nde sezona galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, yarın EuroLeague ve lig şampiyonu Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak. Dev maç Ülker Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.
Aliağa Petkimspor Fenerbahçe’ye konuk oluyor
Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonuna Karşıyaka’yı farklı mağlup ederek başlayan Aliağa Petkimspor, ikinci hafta mücadelesinde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Mücadele, 6 Ekim Pazar günü İstanbul Ülker Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.
Sezona Tofaş deplasmanında aldığı 80-78’lik son saniye mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’e ise çift maç haftasıyla giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol’u 96-77 yenmeyi başardı ancak deplasmanda Zalgiris Kaunas’a 84-81’lik skorla mağlup oldu.
Aliağa Petkimspor, güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmak isterken; Fenerbahçe Beko ise hem ligde hem Avrupa’da üst üste galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Basketbol severler, iki takımın mücadelesini beIN Sports ekranlarından canlı izleyebilecek.