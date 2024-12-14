Abdülkadir Özcan, iş hayatına 1970’li yıllarda başlamış, otomotiv yan sanayisine yönelerek sektörde büyümeyi hedeflemiştir. Kendi adını taşıyan Abdülkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) ile lastik ve otomotiv sektöründe geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

1997 yılında Petlas Lastik Fabrikası’nı satın alarak markayı büyüten Özcan, şirketin yerli ve milli üretime odaklanmasını sağlamıştır. Bu adım, Türkiye’nin lastik sektöründe dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Petlas ve Milli Üretim Vizyonu

Petlas, Özcan’ın liderliğinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre yönelik lastik üretimi yapmaktadır. Firma, yerli üretimle Türkiye’nin küresel lastik pazarında rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Ödüller ve Başarılar

Abdülkadir Özcan, iş dünyasındaki başarılarıyla çeşitli ödüller kazanmıştır. Özellikle yerli üretime yaptığı katkılar, Türkiye’nin ekonomik büyümesine destek sağlayan unsurlar arasında yer almıştır.