Türkiye genelinde yaygın restoran ağı ve uygun fiyat politikasıyla bilinen marka, aracısız hayvan kesimine yeniden başladığını duyurdu.

Doğrudan Besiciden Alım Kararı

Köfteci Yusuf, aracısız hayvan kesimi politikasını devreye sokarak, Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa’daki besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapma kararı aldı. Bu hamle, tüketicinin güvenini yeniden kazanmayı amaçlıyor.

Geçmişte Neler Yaşandı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda skandalları listesinde yer alan Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle gündeme gelmişti. Bu olay sonrası marka, kamuoyundan büyük tepki görmüş ve konu hakkında açıklama yapan işletme sahibi Yusuf Akkaş, iddiaları yalanlayarak bunun bir komplo olduğunu savunmuştu.

Sessizlik Sponsorlukla Bozulmuştu

Skandalın ardından uzun süre sessiz kalan Köfteci Yusuf, geçtiğimiz aylarda TFF 2. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü’ne sponsor olarak gündeme yeniden dönmüştü. Şirketin şimdi aracısız kesim ve doğrudan alım politikasıyla sektörde yeniden güven kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Köfteci Yusuf’un bu yeni hamlesi, tüketicilerin tepkisini ve güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağı konusunda merak uyandırıyor.