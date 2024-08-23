P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’da uzun yıllardır önemli görevler üstlenen Dr. Onur Yaprak, 1 Eylül 2024 itibarıyla görevini P&G Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri Özge Erdem’e devrediyor. Yaprak, bu tarihten itibaren babalık iznine ayrılacak.

Onur Yaprak, 21 yıllık kariyerini babalık izni ile taçlandırıyor

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, yaptığı açıklamada, Dr. Onur Yaprak’ın 1 Eylül itibarıyla görevini devredeceğini belirtti. 2003 yılında P&G’ye Marka Müdür Yardımcısı olarak katılan Yaprak, 21 yıllık kariyerinde yurt içi ve küresel birçok önemli görevi başarıyla tamamladı. Son olarak P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yaprak, 1 Eylül itibarıyla babalık iznine ayrılacak.

Turnaoğlu, Yaprak’ı tebrik ederek, “Baba olma heyecanını yaşayan Onur Yaprak’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, hayatının bu yeni döneminde başarılar diliyorum” dedi.

Özge Erdem yeni göreve başlıyor

P&G’nin kadın liderlerinden biri olan Özge Erdem, 1 Eylül 2024 itibarıyla P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek. Şu anda P&G Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri olarak görev yapan Erdem, yeni görevine başlarken önemli bir sorumluluk alacak.

Tankut Turnaoğlu, Özge Erdem’in kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerlediğini ve yeni görevinde de başarılarının devamını dilediğini belirtti. Eylül ayı süresince geçiş dönemi yaşanacak ve bu süre zarfında P&G Türkiye’nin tüm pazarlama operasyonlarına ilişkin konularda doğrudan Tankut Turnaoğlu ile temasa geçilebilecek.

P&G’de güçlü kadın liderler

P&G, kadın liderlere verdiği önemle tanınan global bir marka olarak, Özge Erdem gibi yetenekli liderlerin kariyer gelişimini destekliyor. Erdem, P&G Avrupa’daki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekerken, yeni görevinde Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya pazarlarındaki pazarlama stratejilerini yönlendirecek.