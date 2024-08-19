Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eski adı Philadelphia, kelime anlamıyla "kardeş sevgisi"ni ifade eder. Bu şehir, M.Ö. 2. yüzyılda Pergamon Kralı II. Attalos Philadelphos tarafından kurulmuştur. Zamanla, bu isim Amerika'nın Philadelphia şehrine de ilham vermiştir.

Roma İmparatorluğu’nun mirası

XVI. yüzyıla ait Anadolu haritalarında görülen Philadelphia, ABD'deki Philadelphia şehriyle aynı ismi taşır. ABD, kendisini Roma İmparatorluğu'nun manevi mirasçısı olarak gördüğü için birçok yerleşim yeri Roma döneminden kalma isimlerle adlandırılmıştır.

Hristiyan dünyasında Philadelphia'nın önemi

Philadelphia, Yeni Ahit’te geçen yedi önemli kiliseden biridir ve bu nedenle Hristiyan dünyasında birçok yerin adı Philadelphia'dır. Yedi kilise, Yahudi teolojisindeki menorah'ı (yedi kollu şamdan) temsil eder; bu bağlamda, Philadelphia’daki yedi kilise, yedi mum yani yedi ışık anlamına gelir.