Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyan güzelliği ve genç görünümüyle dikkat çekti. Doğum günü kutlaması sırasında paylaştığı fotoğraflar ve enerjisi, sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

"450 kişi bana 'iyi ki doğdun' dedi"

2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, mutlu bir evliliğin yanı sıra başarılı bir kariyere de sahip. Son yıllarda tiyatroya ağırlık veren oyuncu, 50. yaşını sahnede, 450 kişilik bir izleyici kitlesiyle kutladı. Kutlama anlarını Instagram hesabından paylaşan Altuğ, "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi. 450 kişi bana 'iyi ki doğdun' dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notunu düştü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Altuğ'un yıllara meydan okuyan fiziği ve enerjisi öne çıkarken, hayranları kaç yaşına girdiğini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. "50 yaşında olduğuna inanamıyoruz" yorumları yağarken, Altuğ’un güzelliği ve gençliği bir kez daha büyük övgü topladı.