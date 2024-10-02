Karşıyaka Belediyesi, bölge halkına yeni hobiler kazandırmak ve mesleki beceriler edindirmek amacıyla mahalle merkezi kurslarının yeni dönem kayıtlarını başlattı. 4 Ekim tarihine kadar başvuruların alınacağı kurslar, 8 farklı merkezde düzenlenecek. Başkan Yıldız Ünsal, “Vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik yaşama katılma olanağı sunan kurslarımızı dolu dolu bir programla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

16 farklı branşta eğitim fırsatı

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen mahalle merkezi kursları, sınırlı kontenjan ile katılımcıları bekliyor. Bugüne kadar yüzlerce kadının faydalandığı kurslar, sanat, el işi, cilt bakımı, güzellik ve gastronomi gibi birçok alanda eğitimler sunuyor.

Kursların detayları:

Alaybey Mahalle Merkezi: Örgü

Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Pasta yapımı ve sunumu, aşçılık, okuma-yazma, manikürist ve dikiş

Bostanlı: Resim kursları

Cumhuriyet Mahalle Merkezi: Dikiş, çocuk gelişimi ve eğitimi, iğne oyası

İmbatlı Mahalle Merkezi: Dikiş, wayuu çanta, punch ve dantel anglez

Nergiz Mahalle Merkezi: Takı tasarımı, gümüş takı, punch yapımı ve porselen çiçek yapımı

Kemal Anadol Mahalle Merkezi: Cilt bakımı, kalıcı makyaj, resim ve dikiş

Yalı Mahalle Merkezi: Örgü, porselen çiçek yapımı ve takı tasarım

Kadınlara destek için fırsatlar sunuluyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözleriyle başladığı açıklamasında, mahalle merkezlerindeki kursların önemine vurgu yaptı. Başkan Ünsal, “Bu kurslar sayesinde Karşıyakalı kadınlar, boş vakitlerini nitelikli aktiviteler ile değerlendirmenin yanı sıra meslek edinip aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlara her alanda destek yaratacak çalışmalar üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Merkezlerimizde açılan kurslarımıza tüm kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.