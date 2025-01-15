Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na 6-14 yaş arasındaki çocukları davet etti. Yiğitbaşı, ödüle layık görülen eserlerin sergileneceğini belirtti.

Yarışmanın teması: “Çevre Dostu Yaşam”

Uluslararası Pınar Çocuk Resigm Yarışması, “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla, Türkiye’nin 7 bölgesinden ve Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılacak 6-14 yaş arasındaki çocukları bir araya getiriyor. Yarışmaya başvurular, 25 Nisan 2025 tarihine kadar www.pinar.com.tr ve www.pinarcocukresimyarismasi.com web sitelerinden yapılabilecek.

Çevre bilincini artırmak için fırsatlar sunuluyor

İdil Yiğitbaşı, yarışmanın amacını açıklayarak, “Pınar olarak çocukların gelişimine katkıda bulunmak, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak istiyoruz. Çocuklarımızın çevreye dair umutlarını ve yaratıcı çözümlerini görmek bizler için çok değerli. Tüm çocuklarımızı hayallerini resimle ifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

Yarışma ve atölye katılımcıları için ödüller dağıtılacak

Yarışmaya katılan çocuklar arasında Asus Bilgisayar, Samsung Tablet ve 1 yıllık eğitim bursu gibi ödüller dağıtılacak. Ayrıca, “Çevre Dostu Yaşam” temalı Pınar Çocuk Resim Atölyesi de farklı lokasyonlarda düzenlenecek ve atölyeye katılan çocuklar yarışmaya dahil olacak.