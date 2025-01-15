Türkiye Maarif Vakfı’nda, 8 buçuk yıldır başkanlık görevini sürdüren Prof. Dr. Birol Akgün’ün Bakü Büyükelçiliği’ne atanmasının ardından, yeni başkan olarak Mahmut M. Özdil göreve başladı. 2016 yılından bu yana vakfın başkanlık görevini yürüten Akgün, yeni başkan Özdil’e görevini devretti.

Devir teslim töreninde coşkulu bir atmosfer vardı

Vakfın genel merkezinde düzenlenen devir teslim törenine, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları ve vakıf çalışanları katıldı. Törende, Mahmut M. Özdil, Prof. Dr. Birol Akgün’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Akgün ise, yeni başkan Özdil’e Maarif mührünü simgeleyen özel bir yüzük hediye etti.

Prof. Dr. Akgün’den veda konuşması

Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf başkanlığı süresince büyük bir çaba sarf ettiklerini ve Türkiye Maarif Vakfı’nın kurumsal yönetim anlayışını büyük ölçüde geliştirdiğini ifade etti. Akgün, tüm çalışanlara teşekkür ederek, Mahmut M. Özdil ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Yeni Başkan Mahmut M. Özdil’den ileriye dönük vizyon

Yeni başkan Mahmut M. Özdil, Birol Akgün’e teşekkürlerini ileterek, "8 buçuk yıl boyunca çalışma arkadaşlığı yaptık. Destekleri için Birol hocama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı azim ve şevkle vakfı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Akgün, veda ederek Türkiye Maarif Vakfı’ndan alkışlarla uğurlandı.