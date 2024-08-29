Ünlü çift, geçtiğimiz yıl aldıkları evlilik kararını bu yaz hayata geçirmeyi planlıyordu, ancak hazırlıklarını mükemmel bir şekilde tamamlamak için nikah tarihlerini eylül ayına ertelediler. Özellikle Pınar Deniz, son dönemde kariyerine ara vererek ev dekorasyonuna odaklandı ve evlilik sürecine titizlikle hazırlandı.

Yeni Bir Başlangıç

Pınar Deniz, sevilen dizi Yargı'nın final yapmasının ardından gelen projeleri reddederek, eşi Kaan Yıldırım ile oturacakları evin dekorasyonuna ağırlık verdi. Çift, evlerini birlikte tasarlayarak bu süreci keyifli hale getirdi. Özellikle Pınar Deniz’in bu dönemde iş tekliflerini geri çevirerek evlilik ve aile hayatına öncelik vermesi, ilişkilerinin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteriyor.

Merakla Beklenen Düğün

Eylül ayının ortasında gerçekleşmesi planlanan düğün, çiftin hayranları ve magazin dünyası tarafından merakla bekleniyor.