Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade ve romantik bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Ünlü çiftin bu özel anı, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Pınar Deniz, zarifliğiyle göz kamaştıran Vivienne Westwood imzalı gelinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, Kaan Yıldırım ise şıklığıyla büyüleyen Tom Ford tasarımı bir takım elbise tercih etti. Tören sonrasında çift, sevdikleriyle birlikte romantik bir akşam yemeğinde bu mutlu günü kutladı.

Roma'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu sade nikah, çiftin zarif ve romantik tarzını yansıttı.