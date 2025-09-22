İstanbul Esenyurt’ta korkunç bir trafik kazası yaşandı. Sokakta yürüyen anne ve çocuğuna bir servis aracı çarptı, küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken anne ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Görüntülerde, servis aracının sokakta yürüyen anne ve çocuğuna çarptığı ve üzerinden geçtiği anlar net şekilde görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneye müdahale ederken, küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

