Pınar Karşıyaka Basketbol Kulübü, yeni sezon öncesinde takım kaptanı Kenan Sipahi ile sözleşme yenileme çalışmalarına hız verdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi ile önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme için masaya oturacak. Kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Sipahi'ye, farklı kulüplerden gelen yüksek tekliflere rağmen ücretinde zam yapılması planlanıyor.

Kenan Sipahi, 2 yıl önce Pınar Karşıyaka'ya döndü ve bu süreçte takımın önemli bir parçası haline geldi.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 35 maçta ortalama 8.9 sayı, 3.7 ribaund, 5.2 asist istatistikleriyle oynamıştı. Ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 6.4 sayı, 2.9 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla katkı sağlamıştı. A Milli Takım formasını da giyen Kenan Sipahi, ulusal düzeyde de başarılı performanslarıyla tanınıyor.