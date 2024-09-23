Nazilli Belediyesi tarafından yoğun yağışlarda meydana gelen su baskınları sorununu çözmek için gerçekleştirilen çökertme havuzları temizlik faaliyetleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Pınarbaşı Mahallesi 685 Sokak’ta uzun yıllardır su baskınları nedeniyle ciddi problemler yaşadıklarını kaydeden Mahalle Muhtarı Nimet Arığ; “Yıllardır yaşanan sel mağduriyetine engel olmak adına yapılan kanal çalışması ve parke taşı döşeme çalışmalarında sona geldik. Tali yollarımızın yapım çalışmaları başladı. Bu hizmetler için Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ederiz” dedi.

“Yapılan hizmetlerden memnunuz”

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri; “50 senedir ilk defa bu kadar hizmet gördü mahallemiz. Çok sağ olsunlar. Ben buraya geleli 38 sene oldu. 38 seneden beri ilk kez burada bizim yaşadığımız bir mahalle olduğunu hissettirdiler. Kanalizasyonumuz yoktu, dışarıda tozdan, kumdan, kokudan oturamıyorduk. Evlerimizi su basıyordu. Şimdi yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diyerek Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti.