PınarOnline, yaz boyunca Çeşme’deki yoğun hafta sonlarında tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. Sevilen Pınar ürünleri, her Cuma ve Cumartesi günü ücretsiz olarak kapınıza geliyor. Pınar Kasap’tan gurme etler, Pınar Box paketleri ve daha fazlası bu yaz elinizin altında.

Pınar Kasap’tan gurme etler

Pınar Kasap’ın taptaze ve yumuşacık etleri, özellikle mangal keyfini seven Çeşmeliler için ideal. Dana antrikottan, New York Steak’e, lokum bonfileden kuşbaşına kadar geniş et yelpazesi PınarOnline’ın soğuk teslimatıyla kapınıza geliyor. Ayrıca, Frankfurter, Cabanossi, Bratwurst gibi gurme sosisler, füme etler ve bacon ürünleri de sunuluyor.

Yaz sofralarına özel Pınar Boxlar

Yaza özel hazırlanan Pınar Boxlar, kahvaltıdan pikniğe, mangal keyfinden plaj atıştırmalıklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Veganlar, sağlıklı beslenenler ve kilosuna dikkat edenler için özelleştirilmiş paketler, PınarOnline’ın ücretsiz teslimatıyla uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşıyor.

560’tan fazla ürün seçeneği

PınarOnline, et, süt, su, içecek ve dondurulmuş ürünlerin yanı sıra Pınar Kasap, Pınar Box ve Pınar Select kategorilerinde tamamlayıcı markaların ürünlerini de içeren 560’tan fazla ürünü tüketicilerine sunuyor. Bu yaz Çeşme’de alışverişinizi PınarOnline ile kolaylaştırın ve lezzet dolu ürünlere kapınızda ulaşın.