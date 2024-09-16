Kanal D'nin uzun süredir ekranda olan ve büyük beğeni toplayan dizisi Arka Sokaklar'a, Pis Yedili dizisinin unutulmaz karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş katılıyor. Alkaş, dizinin yeni sezonunda Komiser Fikri Yeniceli rolünü üstlenecek.

Yeni Bir Komiser Arka Sokaklar'da

Ünlü oyuncu Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın 19. sezonuna katılarak Komiser Fikri Yeniceli karakterine hayat verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alkaş, diziye yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde dahil olacak. Arka Sokaklar hayranları, Burak Alkaş'ın yeni rolünü ve dizide nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Burak Alkaş'ın Kariyer Yolculuğu

Pis Yedili dizisinde Orço karakteri ile tanınan Burak Alkaş, televizyon dünyasında adını geniş bir hayran kitlesine duyurdu. Ardından TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Yeşil Deniz Milenyum dizisinde rol aldı. Ayrıca Tozkopran İskender gibi projelerde de yer aldı. 41 yaşındaki oyuncu, yeni projesi Arka Sokaklar'da komedi ve dram türündeki geçmiş deneyimlerini yeni bir karakterle harmanlayacak.

Burak Alkaş'ın Arka Sokaklar'daki bu yeni rolü, hem eski hem de yeni izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Efsanevi dizinin bu kadro değişikliği, Arka Sokaklar'ın dinamiklerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.