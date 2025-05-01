Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon için yaptığı planlamalar doğrultusunda önemli bir transfer kararı aldı. Kulüp, libero bölgesinde görev yapan İlarya Zararsız ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Büyük bir aile olduk"

Yeşil-kırmızılı kulüp, oyuncusuna teşekkür etmek amacıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak.”

Karşıyaka Voleybol, İlarya Zararsız’dan önce, Kenia Carcaces ve Liset Herrera Blanco ile de yollarını ayırmıştı