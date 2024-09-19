Edirne'de Yunanistan sınırına yakın bir bölgede güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi G.E, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan bir terör zanlısı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı. 1. derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan G.E.'yi gözaltına aldı. Zanlının PKK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Operasyonun detayları

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen operasyon, askeri yasak bölgede yapılan rutin devriye sırasında başladı. Güvenlik güçleri, şüpheli bir hareketlilik fark etti. Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

G.E., jandarmadaki sorgulama sürecinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, terör örgütüne üyelik suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.