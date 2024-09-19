Efes Selçuk'ta Cumhuriyete Pedallıyoruz Etkinliği

Efes Selçuk, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" teması çerçevesinde gerçekleştirilen "Cumhuriyete Pedallıyoruz" etkinliği ile bisiklet kortejine ev sahipliği yaptı.

Efes Selçuk'ta bisiklet korteji coşkusu

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Efes Selçuk’ta bisiklet korteji ve renkli etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Bisikletlileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Cumhuriyete Pedallıyoruz" etkinliği, İstasyon Meydanı’ndan Cumhuriyet Parkı’na uzanan bir bisiklet turuyla Efes Selçuk sokaklarını renklendirdi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinliğe çiçeklerle süslediği bisikletiyle katılarak bisikletli vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Başkan Sengel, "Hararetli hayatımızı hareketlendiriyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlu olsun" diyerek etkinliğe dair memnuniyetini dile getirdi.

Cumhuriyet Parkı'nda eğlence doruktaydı

Bisiklet kortejinin sonunda Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde minik bisikletçiler palyaço, yüz boyama ve sihirbaz gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe katılanlara bisiklet reflektör bantları hediye edilerek, bisiklet kullanmanın önemine ve çevre dostu bir alışkanlık edinmenin teşvikine vurgu yapıldı.

Başkan Sengel’den emekçilere teşekkür

Bisiklet korteji sırasında Eşref Arna Caddesi'nde bisikletle ilerleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan yol yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Sengel, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, cadde yenilemesinin bisiklet kullanımı için büyük bir adım olduğunu belirtti.

“Sporu hayatımızın parçası haline getirmeliyiz”

Etkinlik sırasında yeni tamamlanan spor alanlarını da ziyaret eden Başkan Sengel, sporun günlük hayatın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti. Tadilatı tamamlanan spor alanında pickleball, tenis ve basketbol oynanabilecek zemin düzenlemeleri yapıldığını söyleyen Başkan, alanın demirlerinin yenilendiğini ve gece aydınlatmasının sağlandığını belirtti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca her yaştan vatandaşımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte sporun içinde olmayı sürdüreceğiz” diyerek Efes Selçuk’un sporla daha sağlıklı bir gelecek inşa edeceğini vurguladı.