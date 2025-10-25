Kuzey Irak merkezli Rojnews sitesinin haberine göre, PKK yarın kamuoyuna yönelik önemli bir açıklama yapacak. Haberde, örgütün 12. Kongresi’nde alınan kararlar ve Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda “tarihi bir adım” olarak tanımlanan sürecin detaylarının paylaşılacağı belirtildi.

Kaynaklar, yapılacak açıklamanın örgütün “çözüm sürecine ilişkin yeni bir yaklaşım” içerdiğini ifade ediyor.

Rudaw: Basın toplantısı Kandil’de yapılacak

Konuya ilişkin Rudaw televizyonunun aktardığı bilgilere göre, yarın gerçekleştirilecek basın toplantısında resmi bir bildiri okunacak.

Haberde, açıklamanın ardından “iyi niyet ve çözüm iradesi” kapsamında sembolik bir adım atılabileceği öne sürüldü.

Bölgedeki kaynaklar, bu kapsamda bazı gerilla gruplarının “bir bölgeden başka bir bölgeye geçişinin” gündeme gelebileceğini iddia ediyor.

Rûdaw’a konuşan bir kaynak, “Bu adım, barış süreci açısından sembolik bir girişim olarak değerlendiriliyor.” ifadesini kullandı.

Açıklama Kandil’de yapılacak

KCK’ya yakın bir üst düzey kaynak, basın açıklamasının Süleymaniye’nin Raperin bölgesinde, Kandil Dağı eteklerinde yapılacağını söyledi.

Kaynak, “Bu, PKK tarafından atılacak pratik adımların ilk aşaması olacak.” dedi.

Geçmiş açıklamalar ve süreç

PKK, 5–7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Kongresi sonrası “kendini feshetme” yönünde karar aldığını duyurmuştu.

Bu karar, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “yeni süreç çağrısı” sonrası alınmıştı.

11 Temmuz’da Süleymaniye’nin Dukan ilçesi yakınlarında düzenlenen törende, aralarında KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat (Hülya Oran) kod adlı ismin de bulunduğu 30 kişilik grup, “iyi niyet göstergesi” olarak sembolik bir şekilde silahlarını yakmıştı.