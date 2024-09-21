Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif rol oynayan Çiğdem Aslan’ı düzenledikleri operasyonla İstanbul Havalimanı’nda yakaladı. Terör örgütünün yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında, Aslan’ın uzun süredir MİT tarafından takip edildiği öğrenildi.

Avustralya'ya kaçmaya çalışıyordu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aslan’ın Avustralya’da bölücü terör örgütü adına çeşitli eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edildi. Üst düzey örgüt üyeleri ile yakın temas halinde olan Aslan’ın, İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gitme planı MİT tarafından deşifre edildi.

Bu kritik bilginin ardından, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından ortaklaşa bir operasyon başlatıldı. İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonla Aslan gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çiğdem Aslan, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütün yurt dışı yapılanmasında önemli bir rol oynadığı değerlendirilen Aslan’ın yakalanması, PKK/KCK'nın uluslararası faaliyetlerine karşı önemli bir darbe olarak nitelendiriliyor.