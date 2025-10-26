İzmir’in Selçuk ilçesi, Cumhuriyet’in 102. yılına büyük bir coşkuyla hazırlanıyor. “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde konserler, tiyatro gösterileri, fener alayı ve çocuklara özel şenlikler yer alacak.

Selçuk’ta 29 Ekim coşkusu başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yıl dönümünü “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla kutlayacak. Etkinliklerin adreslerinden biri de Selçuk olacak. İlçe genelinde iki gün boyunca müzik, tiyatro, dans ve fener alayıyla Cumhuriyet coşkusu yaşanacak.

Belevi Mahallesi’nde renkli başlangıç

Kutlamalar 28 Ekim Salı günü Belevi Mahallesi’nde başlayacak.

Program, saat 17.00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılacak.

Ardından:

17.30: Protokol konuşmaları

17.40: Halk oyunu gösterisi

18.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası – Hüseyin Tolu Konseri

18.40: Çağrı Ergin Konseri

19.20: Pop TSM Muhtarlar Korosu konseri

Akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, “Cumhuriyet” adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.

Çocuklar için de mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterileri düzenlenecek.

Cumhuriyet coşkusu 29 Ekim Çarşamba günü de sürecek.

Sabah saat 10.00’da Zeytinköy Meydanı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu performans sergileyecek.

Aynı saatte Tören Alanı’nda resmi Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak.

Saat 13.00’te ise Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet yürüyüşü Selçuk’u aydınlatacak

Akşam saatlerinde kutlamalar Selçuk kent merkezine taşınacak.

Saat 18.00’de İstasyon Meydanı’nda çocuklar için eğlenceli etkinlikler yapılacak.

Saatler 19.23’ü gösterdiğinde ise Atatürk Anıtı’ndan başlayacak Fener Alayı ile Selçuk sokakları kırmızı-beyaz -

bayraklarla aydınlanacak.

Kutlamalar, 21.00’de Selçuk Belediye Orkestrası konseri ile sona erecek.

Selçuklular, bu yıl da Cumhuriyet’in 102. yaşını büyük bir gurur, birlik ve coşku içinde kutlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği etkinlikler, Selçuk’un dört bir yanına Cumhuriyet sevincini taşıyacak.