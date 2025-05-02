Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

MSB: “Mağara kullanılamaz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yürüttüğü arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.”

Ele geçirilen malzemeler

İmha edilen mağarada yapılan aramada şu malzemelerin ele geçirildiği bildirildi:

10 tabanca

20 şarjör

1 el telsizi

75 silah üstü dürbün

21 el dürbünü

4 lazer işaretleyici

76 nişangah

150 silah monte hamili

20 çatal ayak

50 silah el kundağı

50 silah dipçiği

6 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü

2 LED ekran

1 soğutucu

1 fener

Çeşitli sağlık malzemeleri

Terör örgütüne ait dokümanlar

Pençe-Kilit operasyonu sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2022 yılında başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu, Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Operasyon kapsamında bugüne kadar çok sayıda sığınak, mağara ve mühimmat deposu imha edildi.