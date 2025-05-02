Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildi.
MSB: “Mağara kullanılamaz hale getirildi”
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yürüttüğü arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.”
Ele geçirilen malzemeler
İmha edilen mağarada yapılan aramada şu malzemelerin ele geçirildiği bildirildi:
- 10 tabanca
- 20 şarjör
- 1 el telsizi
- 75 silah üstü dürbün
- 21 el dürbünü
- 4 lazer işaretleyici
- 76 nişangah
- 150 silah monte hamili
- 20 çatal ayak
- 50 silah el kundağı
- 50 silah dipçiği
- 6 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü
- 2 LED ekran
- 1 soğutucu
- 1 fener
- Çeşitli sağlık malzemeleri
- Terör örgütüne ait dokümanlar
Pençe-Kilit operasyonu sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2022 yılında başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu, Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Operasyon kapsamında bugüne kadar çok sayıda sığınak, mağara ve mühimmat deposu imha edildi.