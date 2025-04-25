İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheli tespit edildi.

Jandarma sabah saatlerinde harekete geçti

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi.