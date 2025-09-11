Sakarya Karasu’daki plajda kadınların fotoğraflarını izinsiz çeken F.A., polis tarafından yakalandı; telefonundan çok sayıda görüntü çıktı ve şahıs tutuklandı.

Plajda kadınlara izinsiz video ve fotoğraf çeken şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi plajında kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen F.A., çevredeki vatandaşların yardımıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin elindeki telefonu alarak fotoğrafları silmeye çalıştığı öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yapılan incelemede F.A.’nın telefonunda plajda çekilmiş birçok kadına ait video ve fotoğraflar ele geçirildi.

Fotoğrafı çekilen kadınlardan T.P. de şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ve vatandaş iş birliği sayesinde kaçması engellenen F.A., adli sürecin ardından cezaevine gönderildi.