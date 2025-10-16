Dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olan PlayStation, yeni nesil modeliyle yeniden gündemde. Sony’nin geliştirme sürecini sürdürdüğü PlayStation 6 için sızıntılar artarken, tanıtım tarihine dair ilk tahminler ortaya çıktı.

PlayStation 6 yolda: Geliştirme süreci sürüyor

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6’nın geliştirme aşamasında olduğunu doğrulamıştı.

PlayStation 5’in 2020’de piyasaya çıkmasının ardından gözler yeni konsola çevrildi.

PlayStation 6 ne zaman çıkacak?

Sony, yeni konsolun çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektörden gelen bilgilere göre PlayStation 6’nın 2027 yılında tanıtılması bekleniyor.

Sony genellikle her yeni PlayStation sürümünü ortalama 7 yıllık döngülerle piyasaya sunuyor. Bu da PS6’nın 2027 yılında tanıtılma olasılığını güçlendiriyor.

PlayStation 6 fiyatı ne kadar olacak?

Henüz resmi fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak oyun dünyası analistlerine göre donanım maliyetlerindeki artış, yeni konsolun 500 ila 600 dolar arasında bir fiyatla satışa çıkabileceğini gösteriyor.

Sony, yeni modelin özellikleri ve satış fiyatına ilişkin detayları tanıtım tarihinde paylaşacak.

PlayStation serisinde yenilik beklentisi

Yeni nesil konsolda kullanıcı arayüzü, depolama kapasitesi, işlemci gücü ve görsel performans açısından önemli geliştirmeler bekleniyor. Ayrıca Sony’nin bulut oyun hizmetlerini PS6 ile daha geniş bir ekosisteme taşımayı planladığı öne sürülüyor.