Gizli tanık E.Ç., davanın başlamasına sayılı günler kala verdiği ifadede, Engin Polat’ın yasa dışı bahis ağına dahil olduğu ve önemli finansal hareketlerin yaşandığını ortaya koydu.

Gizli Tanıktan Şoke Eden İtiraflar

Gizli tanık E.Ç., 2017 yılında Engin Polat’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelerek yasa dışı bahis ağına dahil olduğunu ve 'Jasminebet' isimli bahis sitesinin yetkilerinin Polat’a verildiğini açıkladı. Tanık, Polat’ın sistemin işleyişi ile ilgili kritik bilgilere sahip olduğunu ve paraların çeşitli şirketlerde gezdirilip KKTC'ye aktarıldığını belirtti.

Paralar Nerede?

E.Ç., açıklamalarında, sistem aracılığıyla aktarılan paraların detaylarına da yer verdi. İsviçre'de, dini nikahlı eşinin himayesinde bulunan soğuk cüzdanlarda toplam 2 milyar lira ve 45 milyon dolar bulunduğunu öne sürdü. Bu büyük meblağların nasıl ve nerelerde kullanıldığı konusunda detayların ilerleyen süreçte açıklanacağı belirtildi.

Sistem ve Yöntemler

Tanık E.Ç., yasa dışı bahis sisteminin işleyişi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sitenin kapandığı durumlarda, isim sonundaki rakamların değiştirilerek tekrar açıldığını ifade etti. Ayrıca, 2013 Temmuz’undan itibaren bu sistemin başında olduğunu ve cezaevine girdikten sonra bile Derkan Başer ile irtibatının sürdüğünü söyledi. Ancak, Başer’in ortağı olan Veysel Şahin tarafından E.Ç.’nin devre dışı bırakıldığını belirtti.

Polat’ın Rolü ve Davanın Seyri

Engin Polat’ın, sistemin yürütülmesinde merkezi bir rol oynadığını ve bu süreçte polat ve şirketlerinin kritik bir işlev gördüğünü ifade eden tanık, polat ile birlikte çalışan Ahmet Gün’ün de yapı içinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Polat’ın ve Gün’ün yönettiği bu sistemin sorunsuz bir şekilde işlediği, paraların soğuk cüzdanlar aracılığıyla transfer edildiği belirtildi.

Gizli tanığın verdiği ifadeler, dava dosyasına eklenerek olayın daha geniş bir perspektiften incelenmesini sağlayacak. Davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki bu itiraflar, hem finansal hem de operasyonel detayları açığa çıkarmış durumda. Davanın ilerleyen süreçlerinde, bu bilgiler doğrultusunda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.