Sosyal medya fenomeni Mika Raun, sevgilisiyle arasında yaşanan gerginliği Instagram üzerinden detaylı şekilde paylaştı. Dubai’ye yerleşme planlarına destek vermeyen ailesiyle yaşadığı tartışma sonrasında evden ayrılan Raun, takipçilerini bu özel sürece dair bilgilendirdi.

Dubai hayali ve aile çekinceleri

Onedio’ya göre Mika Raun, sevgilisi Batu Can ile birlikte Dubai’ye yerleşme planları yaptığını belirtti. Ancak ailesinin bu karara sert tepki gösterdiğini anlattı. Raun, babasından gelen “Ciğerimi yaktın” mesajını ve annenin karşı çıkışını paylaştı.

Sosyal medyada tüm detaylar

Yaşanan tartışmanın ardından Raun, evlerini terk ederek annesinin evine taşındığını duyurdu. Bu durumu Instagram paylaşımlarında açıklayan fenomen, “Her şeyi sileceğim” diyerek duygusal notunu ekledi.

“Polatlar sonrası sırada biz var” deyimi

Haberde, geçen günlerde yaşanan Dilan Polat – Engin Polat olayına atıfta bulunularak; “Polatlar sonrası Sıra On’larda” ifadesiyle Mika Raun’ın gündeme gelişi bağlamlandırıldı.