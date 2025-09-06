Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İzmir’in kent içi ulaşımında kritik rol üstlenen İZBAN A.Ş.’nin mali yapısını güçlendirmek için 500 milyon TL sermaye artışı gerçekleştirdi. 2 Eylül 2025 tarihinde aktarılan bu kaynak, İzmir’de toplu taşıma kalitesini yükseltmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Finansal güç, stratejik katkı

TCDD’nin sağladığı bu destek yalnızca bir finansman hamlesi değil, aynı zamanda kent içi raylı sisteme verilen önemin de güçlü bir göstergesi. Sermaye artışıyla birlikte, İzmir’de toplu taşımanın daha güvenli, düzenli ve konforlu şekilde sürdürülmesi, yolculara daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

İZBAN’ın İzmir’e katkısı

Kuzeyden güneye 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN, günde yüz binlerce yolcu taşıyarak İzmir’in trafik yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. TCDD’nin sermaye desteği, sistemin modernizasyonunu hızlandırırken özel araç kullanımının azalmasına, trafik yoğunluğunun düşmesine ve çevresel sürdürülebilirliğin artmasına da katkı sağlayacak.

Ulusal demiryolu vizyonunun parçası

Türkiye genelinde demiryolu ulaşımını geliştirme vizyonuyla hareket eden TCDD, İZBAN ortaklığındaki rolünü güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde modern vagon yatırımlarından yeni raylı sistem projelerine kadar birçok alanda kent içi ulaşımın gelişimine katkı sunmaya devam edecek.