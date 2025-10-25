Türkiye, son yılların en ciddi kuraklık dönemiyle karşı karşıya. Barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere inerken, tarım alanlarında verim kayıpları ve toprak çatlakları gözlemleniyor. Uzmanlar, Temmuz-Eylül 2025 döneminde Türkiye'nin genel kuraklık indeksinin son 10 yıl ortalamasına göre yüzde 10 daha kurak olduğunu belirtti.

Kuraklık ve Sıcaklık Durumu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da orta ve üzeri düzeyde kuraklık görüldüğünü açıkladı. Ortalama sıcaklık 21,7 °C ile normallerin 0,8 °C üzerinde seyretti.

Baraj Doluluk Oranları Kritik

Prof. Kadıoğlu, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere gerilediğini, bunun enerji üretiminde azalma, sulama kısıtlamaları ve içme suyu temini sorunlarına yol açacağını söyledi. Özellikle Konya, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt’te ciddi su stresi yaşandı.

Tarımsal Üretim ve Verim Kaybı

Bazı bölgelerde ürün kayıpları %85’e ulaştı

Bitkisel üretim tahıl ve yem hariç %5 azaldı

Ayçiçeği üretimi %10 düştü

Toprak nemi kritik seviyede; sulama kısıtlamaları uygulandı

Prof. Kadıoğlu, Konya Havzası ve Güneydoğu’daki kritik bölgelerde yeraltı su seviyelerinin ciddi biçimde düştüğünü ve obruk oluşumlarının hızlandığını belirtti.

Yağış Verileri ve Tarihi Kuraklık

1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 döneminde ortalama yağış: 422,5 mm

Uzun yıllar ortalaması: 573,4 mm

Yağışlar uzun yıllar ortalamasının %26 altında

Güneydoğu Anadolu, son 65 yılın en düşük yağışını aldı. Eylül ayında Mardin hiç yağış almazken, Şanlıurfa 182,8 mm ile olağanüstü kuraklık yaşadı.

Bölgesel Kuraklık Durumu