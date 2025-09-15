İzmir’in Konak ilçesinde 11-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara yönelik çok yönlü bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı ve şu materyaller ele geçirildi:
-
6 ruhsatsız tabanca
-
5 ruhsatsız tüfek
-
1 kilogram sentetik uyuşturucu
-
18 satışa hazır sentetik uyuşturucu
-
37 gram kokain
-
113 fişek
-
Hassas terazi ve dolu kartuş
2 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve R.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler H.D., Ç.D. ve C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.