Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen kadına yönelik şiddet olayına anında müdahale eden polis memuru Ersin Çelik, gösterdiği cesur ve özverili davranışıyla Akhisar Kaymakamı Murat Kütük tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Ersin Çelik'in hızlı ve etkin müdahalesi takdir topladı

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ersin Çelik, sokak ortasında gerçekleşen bir kadına yönelik şiddet olayına hızlı bir şekilde müdahale ederek, durumu kontrol altına aldı. Çelik'in bu özverili ve zamanında müdahalesi, hem mağdur kadının güvenliğini sağladı hem de olayın daha da büyümesini engelledi.

Kaymakam Kütük: "Bu davranış tüm personele ilham kaynağı olacak"

Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, polis memuru Ersin Çelik’i makamında ağırlayarak, ona başarı belgesini takdim etti. Kütük, Çelik’in bu örnek davranışının sadece kadına yönelik şiddetle mücadelede değil, tüm emniyet personeline ilham kaynağı olacağını vurguladı. Kaymakam Kütük, bu tür başarılı müdahalelerin hem toplumda güveni artırdığını hem de emniyet teşkilatının önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, Ersin Çelik’e teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.