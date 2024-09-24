İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin, 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren "PİTON 82" adlı suç örgütünün bir üyesi olduğu iddia edildi. Geçti'nin sabıka kaydı ve çetenin yapısı, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı.

Genç yaşta kabarık suç kaydı

Geçti'nin 19 yaşında olmasına rağmen 26 suç dosyası bulunuyor. Suçları arasında uyuşturucu ticareti, kapkaç ve haraç gibi ağır suçlar yer alıyor. "PİTON 82" çetesi, İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerin kenar mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve diğer suçlarla geçimini sağlayan bir yapı olarak dikkat çekiyor. Bu çetelerin zamanla daha büyük suç örgütlerine taşeronluk yaptığı belirlendi.

Medya ve suç örgütü bağlantıları

Gazeteci İsmail Saymaz, Yunus Emre Geçti'nin "PİTON 82" suç örgütünün bir parçası olduğunu belirtti. "PİTON 82", Skaljari ve Kavac gibi daha büyük çetelerin taşeronu olarak biliniyor. Özellikle Daltonlar çetesi, uyuşturucu ticareti üzerine kurulu bir ekonomik model geliştirmiş olup, 15-20 yaş arasındaki gençleri hedef alıyor. Bu yapılanmaların Barış Boyun vakasında açığa çıktığı ifade ediliyor.

Barış Boyun vakası ve suç ağları

Barış Boyun, 2014 yılından bu yana büyüyen suç örgütlerinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Boyun'un izinden giden grupların, İstanbul'un Gazi Mahallesi gibi bölgelerde uluslararası suç ağlarına dahil oldukları kaydedildi. İzmir'de ise bu suç örgütlerinin önemli figürlerinden biri olan Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye iade edilmişti.

Sosyal medya ve gençlik kültürü

Bu yeni nesil suç gruplarının sosyal medya hesaplarında Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya gibi sanatçıların fotoğraflarını paylaşmaları, protest kültürle iç içe olduklarını gösteriyor. Barış Boyun’un iddianamesinde, genç suçlular için "Kamikaze Drone" ifadesinin geçmesi, bu yapıların ne denli tehlikeli hale geldiğini gözler önüne seriyor.