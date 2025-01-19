Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, mahkemeden aldığı cezaya itiraz etti.

Olayın gelişimi

Geçtiğimiz eylül ayında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, polisten kaçarken girdiği çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmiş, polis memuru Kürşat Hakkı S. ve annesi Pınar Geçti’yi de yaralamıştı. Olayda ayrıca Geçti’nin polise mukavemet ettiği ve ateşli silahlar kanununa muhalefet ettiği belirtilmişti. Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Geçti için toplamda 50 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenmişti.

Mahkeme kararı ve itiraz

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus Emre Geçti’yi polis memuru Şeyda Yılmaz’a karşı "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, polis memuru Kürşat Hakkı S.’ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti’ye karşı "olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Geçti, toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yunus Emre Geçti, mahkemenin kararını itiraza etti. Avukatı aracılığıyla verilen dilekçede, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürüldü ve hükmün bozulması talep edildi. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.