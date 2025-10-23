Karakaya’nın iç dünyasını, insan ruhunun derinliklerine uzanan dizelerle harmanladığı eser, kısa sürede edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti.

Kitapta yer alan “Kadın Gibi Seveceksin”, “İki Ayrı Yaka”, “Giden Güneş”, “Deniz Gibi Seveceksin” ve “O An” adlı şiirler, yapay zekâ destekli bestelerle şarkıya dönüştürülerek YouTube’da dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Duygusal tonları ve güçlü anlatımıyla öne çıkan eserler, Karakaya’nın hem sanatçı yönünü hem de insan ruhuna dokunan bakışını yansıtıyor.

Savcılık görevindeki titizliği edebiyata da taşıyan Karakaya, kitabının yayımlanmasıyla birlikte yazar camiasında da kendine özgü bir yer edinmeye başladı. “İçimden Gelenler”, sade dili, samimi duyguları ve evrensel temalarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Berkant Karakaya, kitabın yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Her insanın içinde söyleyemediği duygular vardır. Ben sadece onları kelimelere dökmeye cesaret ettim” ifadelerini kullandı.

“İçimden Gelenler”, hem sanat hem de duygu dünyasının iç içe geçtiği bir eser olarak, raflarda yerini aldı.