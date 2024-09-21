Nazillispor, kritik bir mücadelede evinde 3'te 3 yapan lider Menemen Futbol Kulübü ile bugün karşı karşıya gelecek.

Maç kaçta, nerede olacak?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Nazillispor, bugün Nazilli İlçe Stadı’nda saat 16.30’da lider Menemen FK’yı konuk edecek. Son 3 maçını kaybeden ev sahibi ekip, bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

Teknik Direktör Özkan Kılıç’tan açıklamalar

Nazillispor’un teknik direktörü Özkan Kılıç, maç öncesinde yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Kılıç, “Bu maç bizim çıkış maçımız olacak. Mutlaka kazanmalıyız” dedi.

Menemen FK'nın hedefi 4'te 4

Sezona iyi bir başlangıç yapan Menemen FK’nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür ise hedeflerinin seriyi sürdürmek olduğunu vurgulayarak, “4’te 4 yaparak liderliği bırakmayacağız” ifadesini kullandı. Menemen FK, üst üste kazandığı maçlarla moral bulmuş durumda.

İki takım için de önemli bir maç

Bugün yapılacak karşılaşma, hem Nazillispor hem de Menemen FK için büyük bir önem taşıyor. Nazillispor, dibe demir atan konumundan çıkmak için bir fırsat ararken, Menemen FK liderlik koltuğunu korumak için mücadele edecek.