AK Partili Saygılı'dan ‘hatalı inşaat’ çıkışı: Siyaset değil; can güvenliği meselesi!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Örnekköy’de yaşananlar; geçiştirilecek, üstü örtülecek bir konu değil. Mesele siyaset değil, can güvenliği meselesi. ‘Hatalı beton, eksik demir’ ne demek? Yıkım demek, acı demek. Arka planı muamma, kime, nasıl hizmet ettiği meçhul. Bir kaşık suda fırtınalar koparan, olacak işi oldurmamakta usta olan meslek odaları ise ne hikmetse böyle bir risk karşısında sessizliğe büründü" dedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka’da ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Başkan Saygılı’nın gündeminde: Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy’de yürüttüğü kentsel dönüşüm inşaatındaki demir eksikliği ve hatalı beton imalatı tartışmaları vardı. Meselenin vahametine dikkat çeken Saygılı; “Örnekköy’de yaşananlar; geçiştirilecek, üstü örtülecek bir konu değil. Mesele siyaset değil, can güvenliği meselesi. ‘Hatalı beton, eksik demir’ ne demek? Yıkım demek, acı demek. Arka planı muamma, kime, nasıl hizmet ettiği meçhul. Bir kaşık suda fırtınalar koparan, olacak işi oldurmamakta usta olan meslek odaları ise ne hikmetse böyle bir risk karşısında sessizliğe büründü” diye konuştu.



Bu işler, niyet ve ciddiyet ister

İzmir’in, CHP’li belediyelerin elinde yıllar geçtikçe köhnediğini belirten Başkan Saygılı, Örnekköy’de mühürlenen inşaat projesinin bu işi beceremeyeceklerini en ağır ve korkulu yüzüyle gösterdiğini söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle konuştu; “Önceki dönem söz verdikleri 33 bin konutun sadece 800’e yakınını dönüştürebildiler. ‘TOKİ’yi bu şehre sokmayacağız’ diye direndiler. Ama bugüne kadar her depremde ayakta kalan TOKİ’nin T’sini hayata geçiremediler. Bu işler, niyet ve ciddiyet ister. İzmir Depremi ile birlikte ortaya baştan aşağı tartışılan bir kooperatif modeli attılar. Kimlerle, nerede, ne yapıldığı belli olmayan; ihaleleri, ortaklıkları tartışmalı bir dönüşüm hikâyesi yarattılar. İzmir’in kanayan yaralarının müsebbibi İZBETON’u da işin patronu yaptılar. Yapanı ve denetleyeni belli. Yüklenicinin hatası olarak gösterip sorumluluktan kaçamazlar. Çünkü hepsi kendileri! Neyse ki ortaya çıktı. Çıkmasaydı, büyük ihtimalle açıklama da yapmayacaklardı. Belki de bir felaketin ayak seslerinden kimsenin haberi olmayacaktı”



İzmir, Allah’a emanet

Sürecin doğal olarak hak sahibi diğer vatandaşlarda da büyük bir tedirginlik yarattığını belirten İl Başkanı Bilal Saygılı, “Diğer bloklardaki hak sahibi hemşerilerimiz de korktu haliyle ve muhatap aradı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kendilerine gelen denetim taleplerini değerlendirerek sürece dahil oldu. Yapımı devam eden tüm blokların demir beton aksamları, konut statikleri, temel ve kolonları denetlenerek, raporu hazırlanacak. Karabağlar, İnciraltı, Çeşme’de hop oturup kalkan ve son olarak emsal artışı davası ile kentsel dönüşümüne çelme takan meslek odalarının sessizliğini anlamak zor. İzmir’i bu kadar düşünüyorlarsa, taşın altına asıl burada el koysunlar. Projeleri incelesinler, onlar da denetim yapsınlar. Körler sağırlar birbirini ağırlarken; ne yazık ki olan İzmirliye oluyor. ‘Örnek olacak, tüm Türkiye’ye yayacağız’ dedikleri kooperatif modelleri; ‘Örnekköy’de patladı. Küçük gördükleri ve ‘biz hallediyoruz’ dedikleri bu hayati ihmalin telafisi zor sıkıntı ve acılar getirmesi ihtimali ürkütücü. Allah, İzmirlileri korudu; İzmir Allah’a emanet” diye konuştu.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin kurgusu kabarık, içi boş; vitrini allı pullu rafları boş işlerden vazgeçmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında,“İzmir’in taşıdığı deprem riski, ele alınması gereken yapı stoku tartışmasız gerçeğimiz. Bu gerçeği küçümseyemez, savsaklayamaz, geçiştiremezler. Aksi halde yaşanacak faciaların vebali de boyunlarınadır.” ifadelerini kullandı.