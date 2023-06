AK Partili Saygılı’dan Çeşme Projesi ve Kemeraltı çıkışı: Ellerini ayaklarını bağlayan yok!

Çeşme Projesi’nin durdurulmasına yönelik ret kararı ve tarafların yaptığı açıklamaları değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Çeşme Projesini istemiyorlar. Daha da kötüsü, onlarca kez proje çizdirip uygulayamadıkları Kemeraltı’nı ayağa kaldırmak yerine yine adını kullanıyorlar. Oysa, 25 yıldır kimse ellerini kollarını bağlamadı. Çarşının her yağmur sonrası su altında kalmasına göz yumacaklarına, işe buradan başlasınlar" dedi

AK Parti İzmir Yönetim ve Yürütme Kurulları seçim sonrası ilk toplantısını İl Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Genel Seçim sonuçlarının ve 2024 Yerel Seçimlerinin yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıların bir diğer gündemi ise İzmir’in yerel sorunları oldu.

Çeşme Projesi’nin durdurulmasına yönelik ret kararı ve tarafların yaptığı açıklamaları da değerlendiren Başkan Saygılı, “CHP, 25 yıldır İzmir’i yönetiyor. Yapacağını duyurduğu projelerin yüzde 80’i ya yerinde sayıyor ya rafa kalktı. Kemeraltı, alt ve üst yapısıyla bunların en acıklısı. Şimdi; turizmi şaha kaldıracak olan Çeşme Projesini istemiyorlar. Daha da kötüsü, onlarca kez proje çizdirip uygulayamadıkları Kemeraltı’nı ayağa kaldırmak yerine yine adını kullanıyorlar. Oysa, 25 yıldır kimse ellerini kollarını bağlamadı. Çarşının her yağmur sonrası su altında kalmasına göz yumacaklarına, işe buradan başlasınlar.” diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan; “İstikamet 2024 Yerel Seçimleridir” diyerek, İzmir’in bu ‘olmazcı ve kısır’ yönetim anlayışına son vereceklerini söyledi. İnan, 2024 iddialarını şu sözlerle anlattı: “İzmir Türkiye’nin hızla yenilenen, çağı yakalamış, tüm meselelerini çözmüş bir şehir olacaksa, ancak bizimle olacak. Çeyrek asrın hizmet zafiyetine AK Parti Belediyeciliği son verecek. Hükümetin İzmir için yapmak istediklerine karşı direnip parmak kıpırdatmayanların devri kapanacak.”

"Kim kimi engelliyor, İzmirli görüyor"

Çeşme Projesi’nin bugüne kadar sadece demecini verdikleri turizm potansiyelini şaha kaldırmak için bir nimet olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Bir konsensüsle masaya yatırılan, Sayın Bakanımız tarafından kendilerini de içine alan büyük bir hazırlık dönemi yürütülen projeye el birliğiyle karşı çıktılar. Yargı kararını verdi. Bu kez de yine İzmirliyi alet ederek, bu projeyi istemiyoruz; gelin Kemeraltı’nı ayağa kaldıralım dediler. İzmir’i oyuncak etmeye devam ediyorlar. Körfez tüp geçidi, emsal artışı, Bergama Millet Bahçesi, Karabağlar Kentsel Dönüşümü ve Üniversite Projesi, Buca Cezaevi Alanı Projesi gibi, nerede İzmir’i ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkındıracak bir adım atıyoruz, ezberlediklerini yapıyorlar. Engellemek için çırpınıyorlar. Kim kimi engelliyor İzmir halkı bunu artık görüyor" şeklinde konuştu.

"Çeşme Projesi İzmir ve bölge için bir fırsat"

İzmir’in kalbi Kemeraltı Çarşısı tarihinin en içler acısı dönemini yaşadığına dikkat çeken Saygılı, “Bırakın üst yapıyı planlamayı, restorasyon çalışmalarını; her yağmur çarşı için bir çile. Çöp, koku sorununu dahi çözemedikleri, mazgalları ateşe verseniz patlayacak Kemeraltı umurlarında bile değil. Olsaydı, şimdiye kadar gözle görünür bir adım atarlardı. Çeşme Projesi; İzmir ve bölge için bir fırsat. Mutlaka yapılacak. Sapla samanı karıştırmak işlerine geliyor. Sorumluluklarını yerine getiremediklerinde, işlerine gelmediğinde hep aynı yöntem" dedi.

"Yerelde hizmet vakti geliyor"

AK Parti İzmir’in A takımının gündemlerinden biri 2024 yerel seçimleriydi. AK Parti’nin 14 ve 28 Mayıs sandığında başarılı bir sınav verdiğini söyleyen İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, milletin huzuruna çıkmak için hiçbir zaman sandığı beklemediklerini belirterek şunları söyledi: “Sıra 2024 sandığında. Yerelde hizmet vakti geliyor. İzmir’in bu özlemi son bulacak. İzmirli artık sokağa çıktığında da mutlu olacak, yolda, trafikte, yağmurda endişe duymayacak. Çünkü, bizim tek derdimiz, millete hizmet. Reformlarla; gelişim ve yenilenmelerle dolu 21 yıllık hizmet yolculuğumuzun formülü budur. Her nefesi milletimizle birlikte almak. Her an onların yanında, evinde, sofrasında, iş yerinde olmak. İyiyi, kötüyü; azı çoğu onlarla paylaşmak. Bu formül, iktidar olmanın değil; devletiyle milletiyle bir bütün olmanın formülüdür. Yerel Seçimleri de böyle karşılayacağız. İzmir’in artık bu formülle hizmet almaya ihtiyacı büyük. İlçe ilçe, köy köy hedefimiz 2024.”

"İzmir’i düşünüyor-muş gibi yapıyorlar"

İzmir’in yerel hizmetler noktasında korkunç bir zaman kaybettiğini vurgulayan Başkan Bilal Saygılı, “Neredeyse telafisi olmayacak kadar kötü bir şekilde yönetiliyoruz. Şehrin dört yanı dökülüyor. CHP’li yerel idareler ise İzmir’i düşünüyor-muş gibi yapmaya devam ediyor. İzmir’i düşünmek, dönüşümü başlatmaktır; Kemeraltı’nın alt yapısını yenilemektir, körfezi temizlemektir. İzmir’i düşünmek; başladığı işi bitirmek, şehrin ve halkının hayrına olan her işe destek olmaktır. Basın toplantılarında, konserlerde, yapay ve karşılıksız salon organizasyonlarında zaman geçirerek İzmir’e faydalı olamazsınız, sorunlarını pratikte böyle çözemezsiniz. İzmir’in önünü açacak projelere taş koyarak bu şehrin tarihine ancak; ‘istemezükçüler’ olarak geçebilirsiniz. ” dedi.