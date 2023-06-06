CHP’li Yücel'den yerel seçim çıkışı: İzmir’den yeni bir umut aşılayacağız

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, teşekkür turuna başladı. İlçeleri ziyaret eden Yücel, “Yerel seçimlerden güçlü çıkarak değişim diyen yüzde 48’e İzmir’den yeni bir umut aşılayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Meclis’teki yemin töreninin ardından döndüğü İzmir’de teşekkür turlarına başladı. Kemalpaşa, Bornova, Bayraklı, Menemen’de ilçe örgütleri ile bir araya gelen Yücel, “Her türlü adaletsizliğe, iftiraya, karalama kampanyasına, listeler üzerinden yapılan saldırıya rağmen İzmir demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana olan tavrını bir kez daha göstermiştir. 4 sene İzmir Büyükşehir Meclis Üyeliği, 5 sene il başkanlığı yapmış ve İzmir'in taşında, toprağında izi ve emeği olan bir kardeşiniz olarak örgütümün emrindeyim. Meclis çalışmaları elverdiği ölçüde, İlçe örgütlerimizin yaptıkları programlar doğrultusunda sahada olacağım” diye konuştu.

‘BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ’

Sandıktan değişim mesajı çıktığına vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, “Seçimi az bir farkla kaybettik ama sandıktan değişim mesajı çıktı. Bu mesajları aldık. Özeleştirimizi yapıp, bu süreçten beslenerek, yenilenerek ve güçlenerek çıkacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. 2018'den çok daha iyi bir noktadayız. Önümüzde kritik bir yerel seçim var. Yerel seçimlerden güçlü çıkmak zorundayız. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığını kazanamadık ama bu kardeşiniz sizlerin oylarıyla, sizlerin emeğiyle ve fedakar çalışmalarıyla meclise girdi. O yüzden hem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdiğiniz teveccühten dolayı, hem de seçim sürecindeki fedakar çalışmalarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Umut ile çıktığımız bu aydınlık yolda inancımızı yitirmeden daha fazla çalışarak daha fazla mücadele edeceğiz. Örgütlerimizle birlikte yerel seçimleri önümüze koyduk. Kapı kapı dolaşarak içinde bulunduğumuz ekonomik krizin nedenlerini anlatacağız, yerel kalkınmayı nasıl başaracağımızı anlatacağız, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimizin halka dokunan sosyal projelerini anlatacağız” ifadelerini kullandı.

‘HAKSIZLIĞIN, RANTIN KARŞISINDA CHP VAR!’

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel şunları söyledi: Yerel seçimlerde değişim diyen yüzde 48’e İzmir’den yeni bir umut aşılayacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tüm yıpratmalara, montajlara, iftiralara ve adil olmayan seçim sürecine rağmen bu ülkenin hemen hemen yarısına adaleti, eşitliği, hakkı, hukuku, kardeşliği, ekonomik büyüme ve gelişmişliğin nasıl olması gerektiğini öğretti. Toplumun her kesimini kucaklayarak hiç kimseyi ayrıştırmaksızın eşit şartlarda, adil bir düzenin bu topraklara nasıl yerleşeceğinin yolunu gösterdi. Bundan sonra bize düşen bu öğretileri kapı kapı dolaşarak anlatmak ve bu umudu daha da yükseltmek. Hiç kimse kaygılanmasın! Haksızlıkların, rantın, yoksuzlukların, iftiraların, yoksulluğun, çaresizliğin, umutsuzluğun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi var!”