Polonez işçileri, sendika üyelikleri sebebiyle işten atılmalarının ardından başlattıkları direnişe devam ediyor. 151 günden beri süren eylemlerinde işçiler, geceyi soğukta Kartal Anadolu Adliyesi önünde geçirirken, sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne doğru yürüyüş başlatmak istedi. Ancak polis engeliyle karşılaştılar.

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmalarının ardından haklarını savunmak için direnişe başlayan Polonez işçilerinin eylemi, 151 gününde sürüyor, Kartal Anadolu Adliyesi önünde, yol kenarındaki yeşillik alanda geçiren işçiler, soğuktan korunabilmek için çadır kurmayı denedi ancak polis müdahalesiyle karşılaştılar. Çadırlarını kuramayan işçiler, battaniyelere sarılarak ateş yakıp geceyi kışın soğuğunda geçirdi.

Sabah yürüyüşü engellendi, arbede yaşandı

İşçiler, sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’ne doğru yürüyüşe geçmek istediler. Ellerinde Türk Bayrağı ve TÜRK-İŞ flamasıyla yürüyen işçilere çok sayıda işçi örgütü de destek verdi.

“Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Atılan işçiler geri alınsın”, “Sendika hakkımız engellenemez”, “İşçilere değil, patronlara barikat”, “Susma haykır, anayasa 51 sendika haktır”, “Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok”, “Polonez işçisi direnişin simgesi” sloganları atan işçiler yürüyüşe devam etmek istedi ancak polis izin vermedi.

“Müsaade edin anayasal hakkı kullanalım” diyen işçiler polislerden yolu açmalarını istedi. Polis kalkanlarla işçileri engelledi, arbede yaşandı. Çembere alınan işçiler hak arayışında kararlı olduklarını dile getirdi.

Maltepe Sahili'nde başlayan yürüyüş, Gebze'ye doğru dürüyor

Aynı saatlerde bir başka işçi grubu da Maltepe Sahili’nden yürüyüş başlattı. İşçiler, Polonez işçileriyle buluşup Ankara yürüyüşüne destek vereceklerini açıkladı. Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "Bizim bir grup arkadaşımız sahilde yürüyüşe başlamıştı. Bizim de burada emniyetimizle yaptığımız görüşmelerde buradaki işçilerle beraber buradan sahile yürüyüşe devam edeceğiz. Pendik’e kadar yürüyüşümüz açıldı. Pendik’ten sonra arabalara bineceğiz Gebze Adliyesi önüne gideceğiz" dedi.