Transfer döneminde şaşırtıcı bir şekilde Juventus ile yollarını ayıran, eski takımı Arsenal'e döneceği konuşulan 34 yaşındaki file bekçisi Wojciech Szczesny, sosyal medyadan futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyeri boyunca Arsenal, Brentford, Roma ve Juventus gibi önemli kulüplerde forma giydi. Juventus ile üç lig şampiyonluğu ve üç kupa zaferi yaşarken, Arsenal ile de iki kez FA Cup'ı kazanma başarısı gösterdi.

Wojciech Szczesny'nin yaptığı açıklama şöyle;

"Haziran 2006'da memleketim Varşova'dan ayrılıp bir hayalle Arsenal'e katıldım: hayatımı futboldan kazanmak. Bunun hayat boyu sürecek bir yolculuğun başlangıcı olacağını çok az biliyordum. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynayacağımı ve ülkemi 84 kez temsil edeceğimi çok az biliyordum. Sadece futboldan para kazanmakla kalmayacağımı, aynı zamanda futbolun tüm hayatım haline geleceğini de çok az biliyordum. Sadece hayallerimi gerçekleştirmekle kalmadım, hayal gücümün beni götürmeye cesaret edemeyeceği yerlere gittim. Kendimi hiç aşağılık hissetmeden tarihin en iyi oyuncularıyla en üst düzeyde oynadım. Ömür boyu sürecek arkadaşlar edindim, kalıcı anılar yarattım ve hayatımda inanılmaz etkileri olan insanlarla tanıştım. Sahip olduğum ve olduğum her şeyi güzel futbol oyununa borçluyum...

Ama aynı zamanda oyuna sahip olduğum her şeyi verdim. Oyuna hayatımın 18 yılını verdim, her gün, hiçbir mazeret göstermeden. Bugün, vücudum hala zorluklar için hazır olsa da kalbim artık orada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme - muhteşem eşim Marina ve iki güzel çocuğumuz Liam ve Noelia'ya - verme zamanının geldiğini hissediyorum. Bu nedenle profesyonel futboldan emekli olmaya karar verdim. Bir yolculuğun sonu, düşünme ve şükran duyma zamanıdır. Bu noktada teşekkür etmem gereken pek çok kişi var ama bunu her birine kişisel olarak yapmaya çalışacağım. Ancak siz taraftarlara, bu yolculukta benimle birlikte olduğunuz için özel bir teşekkür borçluyum. Desteğiniz ve eleştirileriniz için, sevginiz ve nefretiniz için, futbolun en güzel ve romantik parçası olduğunuz için. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri bir anlam ifade etmezdi! Teşekkür ederim! Şimdi, her hikâyenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini sadece zaman gösterecek. Ancak son 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkânsız olmadığıdır ve inanın bana, büyük hayaller kuracağım!"