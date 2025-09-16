Popüler dizi “Kızılcık Şerbeti”nin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önceki bir Youtube röportajında kullandığı sözler nedeniyle Cihangir’deki evinden gözaltına alındı.

Popüler dizi “Kızılcık Şerbeti”nin senaristi Merve Göntem, Cihangir’deki evinden bu akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Sebebi 4 yıl önceki Youtube röportajı

Gözaltı gerekçesi olarak, Göntem’in yaklaşık 4 yıl önce bir Youtube röportajında kullandığı sözlerin gösterildiği öğrenildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.